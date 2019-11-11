'11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes' programı - HATAY
"11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" programı - HATAY - "11 Milyon Ağaç; Bugün Fidan, Yarın Nefes" seferberliği - Mustafa Kemal Üniversitesi kampüs yerleşkesi - Etkinliğine katılan çocuklar - Mehteran gösterisi - Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın konuşması - Fidan dikimiHATAY - Hatay 'da Mustafa Kemal Üniversitesi kampüs yerleşkesinde düzenlenen programda 104 bin 8 fidan toprakla buluşturuldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, burada yaptığı konuşmada, dünyanın en büyük sorununun çevre sorunu olduğunu söyledi.
Bugün çevre sorunlarıyla mücadele için milyonlarca dolar para harcayan ülkelerin bu sorunu çözemediğini dile getiren Doğan, şunları kaydetti:“Türkiye Cumhuriyeti de bu açıdan gerekli çalışmaları yapmaktadır. Bugün dikeceğimiz fidanlarla geleceğe nefes olacağız. Ecdadın bize emanet olarak bırakmış olduğu bu toprakları gelecek nesillere, çocuklarımıza, evlatlarımıza temiz bir çevre olarak bırakabilmek adına bu çalışmaları yürütmek lazım. Dünyanın hiçbir tarafında bu tür etkinlikleri göremezsiniz. Aynı anda 11 milyon fidanı toprakla buluşturan ve bunu bir festival havasında yapan ülkeye de rast gelemesiniz ama en çok eleştiriyi de Türkiye Cumhuriyeti hükümeti alıyor. Sanki çevreyi bertaraf ediyormuşuz, tahrip ediyormuşuz, ağaçları söküyormuşuz, ağaçları yakıyormuşuz imasında bulunanlar bugün bu faaliyetin ne anlama geldiğini iyi idrak etmeleri lazım.”AK Parti Hatay Milletvekili Sabahat Özgürsoy Çelik de AK Parti hükümetleri olarak göreve geldikleri günden bu yana Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde, yeşile, doğaya, tarıma, insanlığa önem verdiklerini ve vermeye devam ettiklerini belirtti. Programa, AK Parti Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman, MHP Hatay Milletvekili Lütfi Kaşıkçı, Hatay Büyükşehir Belediye başkanı Lütfü Savaş, Hatay Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Ataman, resmi kurum ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin yanı sıra yüzlerce öğrenci katıldı.
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