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08 Eylül 2018 Cumartesi günü yayınlandı
11. Cumhurbaşkanı Gül, Kars'ta

11. Cumhurbaşkanı Gül, Kars'ta

- 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül'ün müzeyi gezmesi - Müzeden detay - Gül'ün konuşması - Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni gezdi - Gül: - "Türk tarihinin en hüzünlü, acıklı yılları maalesef Kafkas Cephesi'nde oldu. Bu hüzünler içerisinde büyük kahramanlıklar, başarılar oldu"KARS (AA) - 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, Osmanlı - Rus Savaşı'nda bir tabur askerin şehit olması nedeniyle literatüre "Kanlı Tabya" olarak geçen Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni gezdi.20 ve 22. Dönem Kars Milletvekili Zeki Karabayır'ın kızı Kübra Karabayır'ın düğününe katılmak üzere kente gelen Gül, çeşitli ziyaretlerde bulundu.Kafkas Cephesi Harp Tarihi Müzesi'ni gezen Abdullah Gül ve eşi Hayrünnisa Gül, İl Kültür ve Turizm Müdürü Hakan Doğanay'dan bilgi aldı.Gül, burada yaptığı açıklamada, Türk tarihinin en hüzünlü en acı sayfalarının 100 yıl önce yaşandığını belirterek, "Burada yaşananlar çok acı tabii. Sadece Sarıkamış değil, bu cephede o yıllarda 4 - 5 yıl içerisinde yaşananlar, çok büyük çarpışmalar oldu ve bunlar büyük yokluklar içerisinde oldu. Belki bu cepheyi savunurken güneydeki birçok cepheye yardım gidemediği için oralar terk edildi." dedi.
Kafkas Cephesi'nde yaşanan hüznün yanı sıra önemli kahramanlıkların da bulunduğunu anımsatan Gül, şunları söyledi:"Türk tarihinin en hüzünlü, acıklı yılları maalesef Kafkas Cephesi'nde oldu. Bu hüzünler içerisinde büyük kahramanlıklar, başarılar oldu. Bu cephede Kars 'tan Bakü'ye kadar, Kafkas ordusunun kahramanlıklarının unutulmaması gerekiyor. Burada yaşananları yeni nesillere özel bir şekilde hatırlatmak tabii ki devletin en güzel hizmetlerinden biri. Burada emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Herkesin burayı gelip görmesi lazım."Gül ve eşi daha sonra Evliya Camisi yanında bulunan Ebul Hasan Harakani Türbesi'ni ziyaret etti.

Şehit Kahramanlık 

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