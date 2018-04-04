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04 Nisan 2018 Çarşamba günü yayınlandı
1001 öğrenci aynı anda kitap okudu - BURSA

1001 öğrenci aynı anda kitap okudu - BURSA

- Etkinlikten detaylar1001 öğrenci aynı anda kitap okudu - Bursa 'nın Karacabey ilçesinde, "Başkanımla Okuyorum" etkinliğinde bir araya gelen 1001 öğrenci, Belediye Başkanı Özkan'la kitap okuduBURSA (AA) - Bursa 'nın Karacabey ilçesinde yapılan ''Başkanımla Okuyorum'' etkinliği kapsamında 1001 öğrenci, okul bahçesinde kitap okudu.Gazi Mahallesi'ndeki Hacı Ahmediye İlkokulu ve Şehit Serkan Şahin Ortaokulu'ndaki etkinlik, 1001 öğrenci ile Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan ve Karacabey Milli Eğitim Müdürü Emin Dingin'in katılımıyla gerçekleştirildi.
Öğrenciler, Özkan ve Dingin ile kitap okudu.Özkan, etkinliğe katılan öğrencilere teşekkür etti, eğitime ve öğretime çok önem verdiklerini vurguladı.Kitap okumanın giderek köreldiği ve yerini sanal ortamların aldığı bir dönem yaşandığını belirten Özkan, "Halen kitap okuma alışkanlığını sürdürenler elbette var. Okuma alışkanlığı kazanmamız, tüm hayatımız boyunca bize gereken öz güveni ve başarıyı da beraberinde getirecektir." dedi.
Etkinliğin sonunda öğrencilere salçalı ekmek ve ayran ikram edildi.

Sanal Ortam Kitap Okuma Öğrenciler Okul Bahçesi 

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