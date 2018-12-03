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03 Aralık 2018 Pazartesi günü yayınlandı
10 okulda satranç sınıfı açıldı - MARDİN

10 okulda satranç sınıfı açıldı - MARDİN

- Satranç sınıfından detay - Okul Müdürü Mehmet Ali Acar'ın açıklaması - Öğrencileri satranç oynaması - Öğrenciler Ahmet Dursun ve Recep Sağlam'ın açıklaması - İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay'ın açıklamasıMidyat'ta 10 okulda satranç sınıfı açıldıMARDİN (AA) - Mardin 'in Midyat ilçesinde 10 okulda, satranç sınıfı oluşturuldu.İlçe Milli Eğitim Müdürü Abdulkadir Altay, Yayvantepe İlk ve Ortaokulu'na satranç takımı hediye edilmesi dolayısıyla düzenlenen törende, İş Bankası Midyat Şubesi'nin desteğiyle 10 okulda satranç sınıfı oluşturulduğunu söyledi.

Satrancın zeka geliştirici oyunlardan olduğunu belirten Altay, şöyle konuştu:"Çocuklarımızın zihin gelişimi için çok faydalı. İş Bankası tarafından 10 okulumuza satranç takımı hediye etti. Gelen talepler doğrultusunda diğer okullarımıza da satranç takımları hediye edilecek. Çocukların bilgisayar oyunları yerine bu tür oyunlarla kendilerini geliştirmelerini tavsiye ediyoruz."İş Bankası Midyat Şubesi Müdürü Ali Sezer ise Türkiye İş Bankası Genel Müdürlüğünün Türkiye Satranç Federasyonu ile ortaklaşa yürüttüğü sosyal proje kapsamında okullara satranç takımı hediye ettiklerini söyledi.

Sosyal Proje Dera Satranç Kullar 

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