Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
'10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri' (2) - KIRKLARELİ

'10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri' (2) - KIRKLARELİ

"10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" (2) - KIRKLARELİ - Karagöz - Hacivat gösterisi - Gösteriden genel ve detay görüntüler"10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" - Şenlik kapsamında Karagöz - Hacivat gösterisi yapıldıKIRKLARELİ (AA) - 10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Karagöz - Hacivat gösterisi sergilendi.Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen etkinlikte Fatih Umutlu ile Müge Yıldız tarafından gösteri sahnelendi.Özellikle çocukların beğenisini kazanan gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nin devam ettiğini söyledi.

Kesimoğlu, şenlikte yer verdikleri Karagöz - Hacivat gibi oyunları gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti.
Oyuna özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiğini gözlemlediklerini aktaran Kesimoğlu, şenliklerde her kesime yönelik etkinlikler düzenlediklerini sözlerine ekledi.

Muhabir 

İlgili Foto Galeriler
2 Bin 800 Yıllık Savaşçı Miğferine Paha Biçilemiyor2 Bin 800 Yıllık Savaşçı Miğferine Paha Biçilemiyor
Türk Yıldızları Yine Nefes KestiTürk Yıldızları Yine Nefes Kesti
Acemi kasaplar kendini kesti!Acemi kasaplar kendini kesti!
Çankırıda 8,5 Milyon Yıllık Fosil Bulundu!Çankırıda 8,5 Milyon Yıllık Fosil Bulundu!
İnşaat İşçisine 160 Bin TL'lik Talih Kuşu Konduİnşaat İşçisine 160 Bin TL'lik Talih Kuşu Kondu
Suriyeliler Bayramlaşmak İçin Ülkelerine Gitmeye BaşladıSuriyeliler Bayramlaşmak İçin Ülkelerine Gitmeye Başladı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı