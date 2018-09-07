'10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri' (2) - KIRKLARELİ
"10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" (2) - KIRKLARELİ - Karagöz - Hacivat gösterisi - Gösteriden genel ve detay görüntüler"10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri" - Şenlik kapsamında Karagöz - Hacivat gösterisi yapıldıKIRKLARELİ (AA) - 10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri kapsamında Karagöz - Hacivat gösterisi sergilendi.Yayla Mahallesi'ndeki şenlik alanında düzenlenen etkinlikte Fatih Umutlu ile Müge Yıldız tarafından gösteri sahnelendi.Özellikle çocukların beğenisini kazanan gösteri yaklaşık 2 saat sürdü.Belediye Başkanı Mehmet Siyam Kesimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 10. Kırklareli Yayla, Bolluk, Bereket, Hasat ve Bağ Bozumu Şenlikleri'nin devam ettiğini söyledi.
Kesimoğlu, şenlikte yer verdikleri Karagöz - Hacivat gibi oyunları gelecek kuşaklara aktarmak istediklerini belirtti. Oyuna özellikle çocukların büyük ilgi gösterdiğini gözlemlediklerini aktaran Kesimoğlu, şenliklerde her kesime yönelik etkinlikler düzenlediklerini sözlerine ekledi.