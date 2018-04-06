10. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali - MUĞLA

- 10. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali - Satışa sunulan kuzugöklerinden görüntü - Vatandaşlardan detay - Halk oyunları ekiplerinin gösterisi - Vatandaşlara çorba ikramı - Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner'in konuşması - Belediye Başkanı Behçet Saatcı'nın konuşması - TÜRSAB Başkanı Firuz Bağlıkaya'nın konuşması10. Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali - Fethiye Kaymakamı Şahiner: - "Kuzugöbeğinin 2016'da 3 bin 200, 2017'de bin 188, bu yıl ise bin 968 kilogram ihracatı Fethiye'den yapıldı. Bununla gurur duyuyoruz" - Fethiye Belediye Başkanı Saatcı: - "Kuzugöbeğini marka yapmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Hedefimiz zenginleşmiş ve daha çok kalkınmış bir Üzümlü oluşturmak"MUĞLA (AA) - Muğla 'nın Fethiye ilçesinde bu yıl 10'uncusu düzenlenen Dastar ve Kuzugöbeği Mantar Festivali başladı. Fethiye Belediyesi, Yeşilüzümlü Tarımsal Kalkınma Kooperatifi iş birliğinde Yeşilüzümlü Mahallesi'nde düzenlenen festivalde, katılımcılara kuzugöbeği çorbası ikram edildi. Festival alanında, kadınların dokuma tezgahlarında dokuduğu "dastar bezi", yöresel el sanatları ve yiyecekler satışa sunuldu. Bazı mahalle sakinleri de ormandan topladıkları kuzugöbeği mantarlarını kilosu 80 ile 100 lira arasında satışa sundu.Fethiye Kaymakamı Muzaffer Şahiner, festivallerin bir yörenin tanıtımındaki en önemli unsurlardan olduğunu söyledi.
Yeşilüzümlü Mahallesi'ndeki antik kenti geçen yıl 5 bin 500 kişinin ziyaret ettiğini aktaran Şahiner, "Kuzu göbeği ülkemizde en fazla Fethiye ve Seydikemer ilçelerimizde yetişiyor. Kuzugöbeğinin 2016'da 3 bin 200, 2017'de bin 188, bu yıl ise bin 968 kilogram ihracatı Fethiye'den yapıldı. Bununla gurur duyuyoruz." dedi. Fethiye Belediye Başkanı Behçet Saatcı ise araştırmalarda yerel anlamada Adana Portakal Festivali'nden sonra Kuzu Göbeği Festivali’nin ziyaretçi bakımından ikinci sırada yer aldığını vurguladı.İnsanların Üzümlü'ye doğallığı ve havası için geldiğini anlatan Saatcı, "Kuzugöbeğini marka yapmak için elimizden gelen her türlü çabayı gösteriyoruz. Hedefimiz zenginleşmiş ve daha çok kalkınmış bir Üzümlü oluşturmak. Üzümlü'yü çok büyütelim ve buraya göç olsun, binalar yapılsın istemiyoruz." diye konuştu. Festivale katılan Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) Başkanı Firuz Bağlıkaya da yerel festivalleri kurum olarak gönülden desteklediklerini kaydetti. Törenin ardından Fethiye Belediyesi tarafından yaptırılan dastar bezlerinin dokunduğu tezgahların bulunduğu dastarhane açıldı. Protokol üyeleri dartarhaneyi gezdi.Festival 8 Nisan'a kadar devam edecek.