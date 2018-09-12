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12 Eylül 2018 Çarşamba günü yayınlandı
1. Uluslararası Efes Opera Ve Bale Festivali - İZMİR

1. Uluslararası Efes Opera Ve Bale Festivali - İZMİR

- Konsere gelenlerden görüntü - Konserden detay1. Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali - Festivalin ikinci gösterisinde Türk tenor Murat Karahan, İspanyol soprano Carmen Solis, Rus mezzosoprano Yulia Mazurova ve Türk bas - bariton Burak Bilgili Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro'da sahneye çıktıİZMİR (AA) - Devlet Opera ve Balesi tarafından düzenlenen Uluslararası Efes Opera ve Bale Festivali "Gala Konseri" ile devam etti.Festivalin ikinci gösterisinde Türk tenor Murat Karahan, İspanyol soprano Carmen Solis, Rus mezzosoprano Yulia Mazurova ve Türk bas - bariton Burak Bilgili Antik Efes Kenti Büyük Tiyatro’da sahneye çıktı.İtalya'nın en prestijli festivallerinden Torre del Lago Puccini'nin şefi Alberto Veronesi'nin yönettiği konserde, sanatçılara İzmir Devlet Opera ve Balesi Orkestrası eşlik etti.Puccini, Verdi, Rossini, Bizet, Saint - Saens ve Ahmed Adnan Saygun’un çeşitli eserlerinden aryalar ve düetlerin seslendirildiği "Gala Konseri"ne İzmir li sanatseverler ilgi gösterdi.Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü Murat Karahan'ın açılış konuşmasını yaptığı konserde, Türk bas - bariton Burak Bilgili, sahneye Türk bayrağıyla çıktı.Festival kapsamında 14 Eylül'de Türk ve konuk yabancı solistlerin rol alacağı, Puccini’nin ölümsüz eseri Tosca operası, 18 Eylül'de de İzmir Devlet Opera ve Balesi (İZDOB) tarafından Carmina Burana balesi sahnelenecek.

Ölümsüz Bariton Festival İtalya Sopra 

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