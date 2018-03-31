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31 Mart 2018 Cumartesi günü yayınlandı
'1. Uluslararası Aşık Zülali Anma Programı' - BURSA

'1. Uluslararası Aşık Zülali Anma Programı' - BURSA

"1. Uluslararası Aşık Zülali Anma Programı" - BURSA - "1. Uluslararası Aşık Zülali Anma Programı" - Programa katılanlardan görüntü - Aşıkların Aşık Zülali'nin eserlerini seslendirmesi"1. Uluslararası Aşık Zülali Anma Programı" - Bursa 'daki etkinlikte 11 aşık müzikseverlerle buluştuBURSA (AA) - Bursa 'da, "1'inci Uluslararası Aşık Zülali Anma Programı" kapsamında 11 saz ustası aşık Bursa lı müzikseverlerle buluştu. Bursa Posoflular Kültür Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Barış Manço Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe, 11 aşığın yanı sıra bir grup akademisyen ve şair de katıldı.
Erzurum, Kars, Azerbaycan, Ardahan ve Bursa gibi illerden gelen aşıklar, Aşık Zülali'nin eserlerini ve şiirlerini sanatseverlerle paylaştı.Programda, Aşık Temel Turabi, Aşık Ahmet Poyrazoğlu, Menteşeli Cengiz Erdem Usanmaz, Sevil Hıdırova ve Yahya Bircan gibi aşıklar performanslarını sergiledi.

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