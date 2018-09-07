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07 Eylül 2018 Cuma günü yayınlandı
1,5 ton dondurma ikram edildi - KAYSERİ

1,5 ton dondurma ikram edildi - KAYSERİ

- Kayseri 'ye gelen dondurma tırından görüntüler - Vatandaşların dondurma almak için kuyruk oluşturması - Çalan müzik eşliğinde oynayan vatandaşlardan görüntüler - Dondurma dağıtımından detaylar - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk'un konuşması2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali - Festival kapsamında Kayseri 'de 1,5 ton dondurma ikram edildiKAYSERİ (AA) - Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesince düzenlenen "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali" kapsamında Kayseri 'de 1,5 ton dondurma dağıtıldı.Kahramanmaraş'ın marka değeri yüksek ürünlerinden olan dondurmanın bilinirliğini daha fazla artırmak ve pazardaki rekabet gücünü daha fazla ileriye taşımak için yola çıkan dondurma tırı, Anadolu ayağı kapsamında il il dolaşmaya devam ediyor.Kahramanmaraş'ta 14 - 15 Eylül'de yapılacak "2. Uluslararası Kahramanmaraş Dondurma ve Kültür Sanat Festivali"ne kadar 45 merkezde 50 ton dondurma dağıtımının hedeflendiği festival kapsamında birçok ili ziyaret eden dondurma tırının durağı Kayseri 'de Cumhuriyet Meydanı oldu.Dondurma tırına özellikle çocuklar yoğun ilgi gösterirken uzun kuyruklar oluştu. Çalan müzik eşliğinde halay çekenler, gönüllerince eğlendi. Yaklaşık 1,5 ton dondurmanın dağıtıldığı etkinlikte ustaların yaptığı şovlar da beğeni topladı.Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Organizasyon Sorumlusu Şaban Yumruk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hedeflerinin Kahramanmaraş dondurmasını daha popüler hale getirmek, marka bilinirliğini ve dünya çapında rekabet gücünü artırmak olduğunu dile getirdi.

Muhabir Festival 

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