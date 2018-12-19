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19 Aralık 2018 Çarşamba günü yayınlandı
متحف مولانا.. قلب جلال الدين الرومي المفتوح للإنسانية جمعاء

متحف مولانا.. قلب جلال الدين الرومي المفتوح للإنسانية جمعاء



AAرغم مرور قرون على رحيله، ما يزال الملايين حول أنحاء العالم يلبون دعوة المعلم الروحي جلال الدين الرومي، ويتوافدون سنويًا لزيارة قبره في متحف "مولانا" بولاية قونية وسط تركيا.وفي ذكرى وفاة الرومي، التي تصادف 17 ديسمبر/كانون الأول، يجتمع الناس من مختلف الأعراق والأديان في المتحف كل عام وكأنهم يلبون دعوة مولانا الرومي التي قال فيها: "تعالَ .. تعالَ، لا يهم من أنتَ، ولاإلى أي طريقِ تنتهي، تعالَ .. لا يهم من تكون".ومن المتوقع أن يشهد المتحف إقبالاً واسعاً أيضاً لهذا العام خلال الفترة بين يومي 7 – 17 من الشهر الجاري، لحضور الفعاليات الدولية لإحياء الذكرى 745 لرحيل مولانا جلال الدين الرومي الذي صدر رسائل

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