Ünlü oyuncu elinde satırla dehşet saçtı!

Ünlü oyuncu Ufuk Bayraktar'ın dün gece Cihangir'deki bir mekanı palayla bastığı iddia edildi. 2 kişinin yaralandığı olaya ilişkin oyuncu Bayraktar sosyal medya hesabından bir açıklama yaparak haberin asılsız olduğunu belirtti.
Uçankuş'ta yer alan habere göre, oyuncu Ufuk Bayraktar'ın, Cihangir'in ünlü mekanlarından Hazine'de gece saatlerinde bir kavgaya karıştığı iddia edildi. Kavganın ardından mekandan ayrılan Bayraktar'ın elinde palayla geri döndüğü öne sürüldü.
Polisin olay yerine gelmesiyle Ufuk Bayraktar'ın da bölgeden uzaklaştığı iddia edilirken, saldırıya maruz kaldıklarını öne süren 4 kişi de polise giderek şikayetçi olduklarını belirtti.
Çıkan haber sonrası, sosyal medya hesabından açıklama yapan Ufuk Bayraktar, olayın asılsız olduğunu söylerken, avukatının konuyla ilgilendiğini kaydetti.