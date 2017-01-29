Survivor'da sinirler gerildi Video



Geçtiğimiz bölüm Seda Demir ile kavga eden Serhat Akın bu sefer de parkurda yarışacak olan yarışmacı seçimi yüzünden Adem Kılıççı ile tartıştı.



Tartışmada sinirler iyice gerilirken taraflar birbirlerine ağır hakaretler etti.



Neredeyse yumruk yumruk kavga düzeyine gelen tartışma Acun'un yarışmacıları uyarması üzerine son buldu.



