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29 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Survivor'da sinirler gerildi
Survivor'da zaman geçtikçe açlık ve oyunların stresi sinirler gerilmeye başladı.
Geçtiğimiz bölüm Seda Demir ile kavga eden Serhat Akın bu sefer de parkurda yarışacak olan yarışmacı seçimi yüzünden Adem Kılıççı ile tartıştı.
Tartışmada sinirler iyice gerilirken taraflar birbirlerine ağır hakaretler etti.
Neredeyse yumruk yumruk kavga düzeyine gelen tartışma Acun'un yarışmacıları uyarması üzerine son buldu.