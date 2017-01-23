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23 Ocak 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Survivor'da kavga çıktı Video

Survivor'da kavga çıktı Video

Survivor 2017'nin ikinci bölümünde kavganın eşiğinden dönüldü.

Survivor Çılgın Sedat 


Gönüllüler takımdan Erdi bir pozisyonda bunu 'Metin Şentürk bile görür' deyince, görme engelli oğlu olan Çılgın Sedat çıldırdı.

Engellilerle dalga geçilemeyeceğini söyleyen Çılgın Sedat, Erdi'ye oldukça sert tepki gösterdi.


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