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25 Ocak 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Survivor'a veda eden isim belli oldu Haberi

Survivor'a veda eden isim belli oldu Haberi

Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ilk isim belli oldu. Ekranlara oldukça hızlı bir giriş yapan Survivor 2017'de bu akşam eleme heyecanı yaşandı. Survivor 2017'de adaya veda edecek olan ilk isim belli oldu. 2 dokunulmazlık oyununu da kaybeden gönüllüler takımında 4 aday bu akşam elenmek üzre konseye çıktı. Halkın oylamarıyla Erdi, Fulya, Berna ve Eser arasından bir kişi Survivor 2017'ye veda edecek. Peki, Survivor 2017'de kim elendi?

Survivor 


SURVİVOR'DA KİM ELENDİ

Survivor 2017'de adaya veda eden ilk isim belli oldu. Yaşanan heyecanlı eleme sonucunda halkın oylamalarıyla gönüllüler takımına veda eden isim Fulya Şahin oldu. Bu oylama sonucunda Erdi, Berna ve Eser rahat bir nefes almış oldu.
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