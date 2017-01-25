Survivor'a veda eden isim belli oldu



SURVİVOR'DA KİM ELENDİ



Survivor 2017'de adaya veda eden ilk isim belli oldu. Yaşanan heyecanlı eleme sonucunda halkın oylamalarıyla gönüllüler takımına veda eden isim Fulya Şahin oldu. Bu oylama sonucunda Erdi, Berna ve Eser rahat bir nefes almış oldu.

