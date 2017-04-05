Survivor 2017'den Dün Kim Elendi? Erdi, Sabriye, Adem, Berna mı gitti? (4 Nisan 2017)

SURVİVOR'DA KİM ELENDİ?



ERDİ ÜNVER KİMDİR?



Survivor'da konsey akşamına geçildiğinde meraklı bekleyiş başladı. Adem, Sabriye, Berna ve Erdi olduğunun olduğu potada rakiplerinden daha düşük SMS oyunu alarak elenen isim Erdi oldu.Yarışmacılar Erdi'nin ismini duyduktan sonra kısa süreli bir şok yaşadılar. Erdi adının çıkmasının ardından yaptığı açıklamada. Cahit Sıtkı Tarancı'nın 'Memleket isterim' şiirini okuyan Erdi, 'Beni buraya nasıl şampiyon olarak gönderdiklerinde eyvallah dediysem, beni burdan gönderdiklerinde de aynı şekilde eyvallah diyorum. Burada yarışmadayız, ben bu hayatta bir şeyden korkuyorsam o da kul hakkıdır. Eğer benim onlara hakkım geçmişse benden yana helal olsun. Birleşme partisine katılmayı tabiki çok isterdim. Ben olaylara realist yaklaşan bir adamım. Ama buraya kadarmış, 14 pota sonra elenmek nasip oldu.TV 8 ekranlarında yayınlanan, sekiz kadın sekiz erkeğin Survivor 2017'ye gitmek için yarıştığı Göz6 yarışmasına katılan Erdi Ünver, bu yarıştan erkek takımının şampiyonu olarak ayrılarak Survivor'a gitmeye hak kazandı.Erdi Ünver, 1988 yılında doğdu. İstanbul Bayrampaşa ' da yaşayan Erdi Ünver, Kırklareli ' li olup aslen Boşnaktır. Sabit Büyükbayrak Lisesi ' nden Mezun olmuştur. Amatör olarak futbol oynamaktadır. Asıl hayali futbolcu menajeri olmaktır.Erdi Ünver, psikoloji, iletişim ve fiziksel performans karması olarak tanınmladığı Survivor ' da şampiyonluk hedefliyor. Ünver, yarışmanın tanıtım bölümünde kendine olan özgüvenini ise şu sözlerle dile getirdi: ' Denizleri yaka yaka milyonları Survivor ' a götürüyorum. 'Survivor ' ı psikoloji, iletişim ve fiziksel performans karması olarak tanımlayan Ünver, Survivor 2017'nin ilk bölümlerinde Kıbrıs'a giderek şampiyon olacağını söyledi.Survivor'a daha ilk hafta renkli karakteri ile damga vuran Erdi, yarışmanın en çok konuşulan ve tartışılan isimlerinde biri oldu. İlk hafta veda konseyine kalan ve SMS oylaması sonucu yoluna devam eden Erdi Ünver, Survivor'ın üçüncü haftasında da elemeye kalan isimlerden biri olmuş ancak yoluna devam etmişti. Erdi altıncı haftada ise yeniden eleme adayı oldu. Ancak yine elenmeyip Survivor adasında yarışmaya kaldığı yerden devam ediyor..