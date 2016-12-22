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22 Aralık 2016 Perşembe günü yayınlandı
Sosyal medya fenomeni 3 Adam'a katıldı Haberi

Sosyal medya fenomeni 3 Adam'a katıldı Haberi

Dünya gezerken çektirdiği fotoğraflarla bir anda fenomen hale gelen Ayşe Teyze, 3 Adam'a konuk oldu.

3 Adam 


Yaşadıklarını tek tek anlattan sosyal medya fenomeni adeta hayat dersi verdi.

Anlattıklarıyla da stüdyoyu kırdı geçirdi.

25 ülke gezen 'Hür Kız' Ayşe Teyze
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