Saldırıyı uğrayan gazeteciler o anları anlattı

Beyaz TV muhabiri Tuğçe Ünsal ve kameraman Serkan Çinier, Beypazarı'ndan gelen izleyici şikayetleri üzerine Beypazarı Şehir Mezarlığı'nın içler acısı halini görüntülemek üzere ilçeye gitmiş ancak Beyaz TV ekibi provokatörlerin saldırısıyla karşılaşmıştı.
Saldırıya uğrayan gazeteciler yaşanan o dehşet anlarını anlattı...
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