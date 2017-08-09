Reşat Petek: FETÖ'nün darbe girişiminde bulunacak gücü kalmadı



FETÖ ile mücadeleye değinen Reşat Petek, ' Türk Silahlı Kuvvetleri, Yargı ve emniyet içinde FETÖ'nün büyük hareketlerde bulunacak, darbe girişiminde bulunacak gücünün olmadığı ve başının ezildiği noktasında hiç bir tereddüt yoktur ' dedi.



' FETÖ kamuda ve diğer önemli kurumlarda bitti demek büyük iddiadır ' diyen Reşat Petek, çünkü hala gizlilik ve takiyye noktasında, aldatmada başarılı olduklarını kabul etmek lazım. Bunlar hedefe varmak için her yolu mübah görüyor.



En son olarak Fethullah Gülen'in seccadenin üzerine ayaklarıyla basıp fotoğraf vermesiyle kimlere destek verdiği biraz daha netleşti.



