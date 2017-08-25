Prof'un iddialarına örnekler cevap



Prof. Bahadır Erdem, gelinen tabloda işmize gelmeyen bir alındığında o hakim veya savcının FETÖ'cü ilan edildiğini söyledi.



ÖRNEKLERLE CEVAP



Bu sözlerin ardından söze giren Derya Yanık, Erdem'e tepki gösterirken ' İşimize gelmeyen karar dediğiniz kararlar 62 tane FETÖ'cünün tek kalemler salıverilmesi, işimize gelemyen karar dediğiniz 16 Temmuz akşamı Adil Öksüz'ün salıverilmesi. Şu ana kadar görevden alınan hakimlerin dosyalarının içeriklerine bir bakın.FETÖ içerikli konulardır. Onuın dışında herhrangi bir karar için herhangi bir girişim varsa kavgasını beraber verelim. ' diye konuştu.

