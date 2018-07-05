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05 Temmuz 2018 Perşembe günü yayınlandı
Ömür Varol'dan Candan Yüceer'e sert tepki Haberi

Ömür Varol'dan Candan Yüceer'e sert tepki Haberi

Beyaz TV'de yayınlanan Ömür Varol'la Beyaz Gazete programı sunucusu Ömür Varol, CHP Kadın ve Çocuk Hakları İnceleme ve İzleme Komisyonu Başkanı ve Tekirdağ Milletvekili Candan Yüceer'in tecavüzcü sapıklar için 'onlar devletin namusudur idam da hadım da edilemezler' sözlerine çok sert tepki gösterdi.

Beyaz Gazete Ömür Varol'la Beyaz Gazete 


CANDAN YÜCEER ŞAŞIRMIŞ

Candan Yüceer'in 'şaşırmış' diyen Ömür Varol, Bir öneriniz varsa buyrun dinleyelim. CHP'nin de neden geriye gittiğine bir örnek daha... Ne bir öneri koyabiliyorsunuz ortaya... Böylesine sıcak bir gündemde iki yavrumuzu kaybetmişken böylesine cümleler kurabiliyorsunuz. Böyle düşünebilirsiniz nihayetinde bir partiyi temsil ediyorsunuz. Üstelik de hekimsiniz. Böylesine bir gündemde zart diye ortaya çıkıp böyle laflar etmek doğru mu hanımefendi? üstelik de kadınsınız.

BÖYLE BİR ZIPDIKÇILIK OLMAZ

Belki şunu demek istiyor olabilirsiniz; idam olsa da bu olayların ardı arkası kesilmez. İdam olan ülkeleri de görüyoruz yine oluyor. Berna Laçin çıktı abuk subuk laflar etti. Bu kafa aynı kafa! Bu kafa yüzünden CHP bir adım öteye geçemiyor. Bu sözleri söylemenin alemi ne yahu? Bütün ülkenin yüreği kanıyor. Böyle bir zıpdıkçılık olmaz.
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Ömür Varol'la Beyaz Gazete, günün sıcak gelişmeleri ve çarpıcı haberleriyle hafta içi her gün saat 13:15'te, canlı yayında Beyaz TV'de!...
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