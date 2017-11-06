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06 Kasım 2017 Pazartesi günü yayınlandı
O Ses Türkiye'de Östaki Borusu ve Omurilik Soğanı muhabeti güldürdü!

O Ses Türkiye'de Östaki Borusu ve Omurilik Soğanı muhabeti güldürdü!

O Ses Türkiye'nin dün akşamki bölümünde yine eğlenceli anlar yaşandı.

Murat Boz Gökhan Özoğuz O Ses Türkiye Acun Ilıcalı Yıldız Tilbe 


TV 8 ekranlarında yeni sezona bomba gibi bir başlangıç yapan O Ses Türkiye izleyenlere yine keyif dolu anlar yaşattı.

Programın bir bölümünde jüri üyleri Gökhan Özoğuz, Yıldız Tilbe ve Murat Boz'un arasında geçen sağlık muhabeeti başta Acun Ilıcalı olmak üzeri tüm izleyenleri kırdı geçirdi.




Murat Boz Hakkında
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde doğdu, ilköğrenimini burada tamamladıktan sonra İstanbul'a yerleşti. 1999 senesinde Bilgi Üniversitesi Caz Vokal Bölümü’nü burslu olarak kazandı ve 2003 senesinde İstanbul Teknik Üniversitesi Türk Müziği Devlet Konservatuarı Temel Bilimler Bölümü’nde eğitimine devam etti. Aynı yıllarda başta Tarkan olmak üzere, birçok sanatçıya albüm ve konserlerinde vokallik yaptı. Sanatçı, 2006 yılında yayınladığı ilk single çalış...
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Gökhan Özoğuz Hakkında
Gökhan Özoğuz (d. 11 Ekim 1976), Athena grubunun solisti ve Hakan Özoğuz'un ikiz kardeşi. 2004 Eurovision Şarkı Yarışması'nda Türkiye'yi For Real adlı şarkıyla temsil ettiler. Bu şarkı 195 puanla 4. oldu ve Türkiye Eurovision tarihinde en fazla puan alan şarkı oldu. Ayrıca 2013-2014 yayın döneminde Star Tv'de yayınlanan ve Acun Ilıcalı'nın yapımcılığını ve sunuculuğunu yaptığı O Ses Türkiye isimli müzik yarışmasında jüri üyeliği yapmaktadır. 201...
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O Ses Türkiye Hakkında
O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonu için tv8 de format değiştirerek adı O Ses Çocuklar olan yaşları 7-14 arasında değişen çocukların yarıştığı yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması programıdır. Yarışmanın kuralları O Ses Türkiye programında dört jüri ve bi...
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Acun Ilıcalı Hakkında
Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul...
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