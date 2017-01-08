O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi

O Ses Türkiye Hakkında
O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonu için tv8 de format değiştirerek adı O Ses Çocuklar olan yaşları 7-14 arasında değişen çocukların yarıştığı yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması programıdır. Yarışmanın kuralları O Ses Türkiye programında dört jüri ve bi...devamı
Acun Ilıcalı Hakkında
Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul...devamı