O Ses Türkiye'de Hülya Avşar sürprizi

O Ses Türkiye, birçok ülkede The Voice adı ile yayınlanan ve 10 Ekim 2011'de Türkiye'de Show TV'de yayınlanmaya başlanan, 2012–2013 sezonu için Star TV ile anlaşan ve 2013–2014 sezonu için tv8 de format değiştirerek adı O Ses Çocuklar olan yaşları 7-14 arasında değişen çocukların yarıştığı yapımcılığını Acun Medya’nın, sunuculuğunu Acun Ilıcalı’nın yaptığı, ses yarışması programıdır. Yarışmanın kuralları O Ses Türkiye programında dört jüri ve bi...