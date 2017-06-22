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22 Haziran 2017 Perşembe günü yayınlandı
Nihat Hatipoğlu'na dikkat çeken soru

Nihat Hatipoğlu'na dikkat çeken soru

ATV'de yayınlanan 'Nihat Hatipoğlu ile İftar' programında merak edilen soruları yanıtlayan Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu'na bir izleyiciden gelen soru dikkat çekti.

Nihat Hatipoğlu 


Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'Eşim 20 yıl önce vefat etti, ben halasıyla evlendim caiz midir? sorusuna 'Kişi halasıyla, teyzeyle aynı nikah altında bulundurmazsa tavsiye tmiyoruz ama evlenmesinde bir sakınca yok' cevabını verdi.
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