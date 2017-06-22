Nihat Hatipoğlu'na dikkat çeken soru



Nihat Hatipoğlu izleyiciden gelen 'Eşim 20 yıl önce vefat etti, ben halasıyla evlendim caiz midir? sorusuna 'Kişi halasıyla, teyzeyle aynı nikah altında bulundurmazsa tavsiye tmiyoruz ama evlenmesinde bir sakınca yok' cevabını verdi.

