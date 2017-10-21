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21 Ekim 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Latif Şimşek: Baykal'ın durumu ciddi

Latif Şimşek: Baykal'ın durumu ciddi

Gazeteci Latif Şimşek, Deniz Baykal'ın doktorlarından aldığı bilgiye dayanarak durumunun ağır olduğunu söyledi.

Latif Şimşek Dinamit Milletvekili Deniz Baykal 


Pazartesi günü yüksek ateş ve solunum sıkıntısı nedeniyle sabahın erken saatlerinde Ankara Üniversitesi İbn-i Sina Hastanesi'nde tedaviye alınan CHP Eski Genel Başkanı ve Antalya Milletvekili Deniz Baykal'ın yoğun bakımdaki tedavisi devam ediyor.

Türk siyasetine uzun yıllarını veren Baykal'ın sağlık durumu sevenleri tarafından merak edilirken, son açıklama canlı yayında Latif Şimşek'ten geldi.

'HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Beyaz Tv'de yayınlanan Dinamit programında Baykal'ın son durumunu açıklayan Şimşek 'Ben İbn-i Sina Hastanesi'nden o ekibin içinden beyin cerrahı arkadaşımla konuştum. Hem de dışarıdan beyin cerrahı arakdaşlarımla konuştum. Durumun ciddi olduğunu söylediler. Bunu herkes bilmeli.Hayati tehlikesi var.' dedi.
Latif Şimşek Hakkında
Latif Şimşek 01.05.1963 yılında Kırşehir’in Çiçekdağı ilçesinde doğdu. İlkokulu Yozgat’ın Yerköy ilçesinde bitiren Latif Şimşek, 1982 Yılında Ankara Merkez imam Hatip Lisesi (Şimdiki Tevfik İleri İmam Hatip Anadolu Lisesi) ni bitirdikten sonra Gazi Üniversitesi Basın Yayın Yüksek okulu’na girdi. 1987 yılında bu okuldan mezun oldu ve aynı yıl Türkiye Gazetesi Ankara Temsilciliğinde muhabir olarak çalışmaya başladı. Polis-adliye muhabirliğinden baş...
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Deniz Baykal Hakkında
Hüseyin Hilmi Bey ile Feride Hanım'ın oğludur. 1952 yılında Antalya Atatürk Ortaokulundan, 1955 yılında Antalya Lisesi'nden mezun oldu. 1959 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ni bitirdi. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ne 1960 yılında asistan olarak girdi. 1963'te doktora çalışmalarını tamamladıktan sonra iki yıl Rockefeller Foundation bursu ile ABD'de kaldı ve Columbia Üniversitesi ile Berkeley Üniversitesi'nde çalışmala...
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