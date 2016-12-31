Koray Avcı Beyaz Show'da gülmekten koparttı

Cuma gecelerinin vazgeçilmezi Beyaz Show'un bu haftaki konukları arasında pop müziğin sevilen ismi Koray Avcı da yer aldı.



KORAY AVCI KOPARTTI

Şarkılarıyla milyonlara hareketli ve duygusal anlar yaşatan Koray Avcı , Beyaz 'la birlikte kamera karşısına geçti, Oscar 'lık performansıyla sinemaya da göz kırptı. Beyaz Show için özel olarak çekilen VTR 'de Koray Avcı, Beyaz 'a akıl almaz sözler söyledi.



Bir restauranta Beyaz'la birlikte giden Koray Avcı internet fenomenlerinin yanı sıra Aleyne Tilkici ve Kerimcan Durmaz'ın fenomen sözlerini söyleyince ortaya kopartan görüntüler çıktı.



