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13 Haziran 2017 Salı günü yayınlandı
İşte küçük Ceylin'in son görüntüleri

İşte küçük Ceylin'in son görüntüleri

10 yaşındaki Ceylin Cumartesi günü oyun oynamak için parka gitmiş geri dönmemişti. Dedesinin telefonuna gelen tehdit telefonuyla küçük kızın kaçırıldığı ortaya çıkmıştı.

Beyaz Haber 


3 günün ardından Ceylin'in cansız bedeni komşusunun evindeki sandıkta bulundu. Vahşetin yaşandığı ev olaydan sonra mühürlenmişti.

Küçük Ceylin'in son görüntülerine ulaşan Beyaz Haber ekibi cinayetin yaşandığı o evi de görüntüledi.

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