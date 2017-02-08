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8 Şubat 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Ilıcalı'nın rezil olduğu anlar İzle

Ilıcalı'nın rezil olduğu anlar İzle

TV 8 ekranlarında yayınlanan Survivor Panorama programın Acun Ilıcalı konuk oldu.

Survivor Yunanistan Acun Ilıcalı Hakan Hatipoğlu Yunanlılar 


Programda Survivor'da yaşanan konuşulurken, moderatör Hakan Hatipoğlu Ilıcalı'ya 'Türkiye-Yunanistan Survivorlarını birleştirmeyi düşünür müsünüz?' diye sordu.

Soru üzerine eski dönemde yaptığı Türkiye-Yunanistan Survivor'ını hatırlatan Ilıcalı yaşananları anlatmaya başladı.

O Survivor'ın finalinde yaşanılan sevinci anlatmaya çalışan Ilıcalı bir noktada takıldı.

Ilıcalı, Yunan yarışmacılarda bahsederken ne söyleyeceğini karıştırınca 'Yunanlı, Yunanlılar, Yunan'a' gibi kelimler kullandı.

Ünlü programcı daha sonra yaşananlardan dolayı özür diledi.
Acun Ilıcalı Hakkında
Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul...
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Hakan Hatipoğlu Hakkında
Yay burcu olan Hakan, lisans eğitimi almıştır. Kendisinin bir reklam ajansı vardır. Hakan, Milli bir sporcudur ve Adalarspor'da aktif olarak Su Topu oynamaktadır....
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