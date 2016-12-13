İçerde 13. Son bölüme damga vuran sahne! Patron kim?

' HER ŞEY İSTEDİĞİNİZ GİBİ UMUT BEY '



Çağatay Ulusoy Hakkında

2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Yarışma öncesi İstanbul Üniversitesi'nde peyzaj bölümünde okudu ve oyunculuk dersleri aldı. Adını Feriha Koydum dizisinde Emir karakterini canlandırmaktadır. 2011 yılında sinema ekranlarına taşınan 'Anadolu Kartalları' filminde ' Üsteğmen Ahmet Onur' karakterini canlandırmıştır. ...

devamı 2010 yılında Best Model of Turkey birincisi oldu. Yarışma öncesi İstanbul Üniversitesi'nde peyzaj bölümünde okudu ve oyunculuk dersleri aldı. Adını Feriha Koydum dizisinde Emir karakterini canlandırmaktadır. 2011 yılında sinema ekranlarına taşınan 'Anadolu Kartalları' filminde ' Üsteğmen Ahmet Onur' karakterini canlandırmıştır. ...

Çetin Tekindor Hakkında

1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine" IV. Murat" oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda "Sahne ve Diksiyon" dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yıllarında yayınlanan 'Mc Millan ve Karısı' dizisindeki, Rock Hudson'ın oynadığı Emniy...

devamı 1970 yılında Ankara Devlet Konservatuarı'ndan mezun oldu. Tiyatro sahnelerine" IV. Murat" oyunu ile giriş yaptı. Hacettepe Üniversitesi Devlet Konservatuarı'nda "Sahne ve Diksiyon" dersleri veren Tekindor, daha sonra aynı görevini 1998 yılına dek Bilkent Üniversitesi Tiyatro Bölümü'nde sürdürdü. Onun daha büyük kitlelerce tanınması, TRT televizyonunda 1976-1977 yıllarında yayınlanan 'Mc Millan ve Karısı' dizisindeki, Rock Hudson'ın oynadığı Emniy...

Rıza Kocaoğlu Hakkında

Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, başarılı performansı sayesinde Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. "Av Mevsimi", DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock", 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen Kaybedenler Kulübü ve Ezel' de rol almıştır. Şu anda Kuzey Güney' in kadrosunda yer almaktadır. Rol aldığı ti...

devamı Çağan Irmak'ın ilk kez yönetmenlik koltuğuna oturduğu "Bana Şans Dile" ile sinemaya adım atarak başrolü üstlenen oyuncu, başarılı performansı sayesinde Şile Büyülü Fener Film Festivali'nde En İyi Erkek Oyuncu ödülüne layık görüldü. "Av Mevsimi", DOT oyunları "Malafa" ve "Punk Rock", 90'ların efsane radyo programından yola çıkarak çekilen Kaybedenler Kulübü ve Ezel' de rol almıştır. Şu anda Kuzey Güney' in kadrosunda yer almaktadır. Rol aldığı ti...

Mustafa Uğurlu Hakkında

Rol aldığı oyunlar: Sokrates'in Son Gecesi : Stefan Tsanev : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008 Bahar Noktası : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu : 2006 Kral Lear : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002 Bu Bir Rüyadır : Nazım Hikmet : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001 Haydutlar : Friedrich Schiller : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000 Gılgameş : Anonim-Zeynep Avcı : Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998 Kugular Şarkı Söylemez...

devamı Rol aldığı oyunlar: Sokrates'in Son Gecesi : Stefan Tsanev : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2008 Bahar Noktası : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu : 2006 Kral Lear : William Shakespeare : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2002 Bu Bir Rüyadır : Nazım Hikmet : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2001 Haydutlar : Friedrich Schiller : İstanbul Devlet Tiyatrosu - 2000 Gılgameş : Anonim-Zeynep Avcı : Ankara Devlet Tiyatrosu - 1998 Kugular Şarkı Söylemez...

Aras Bulut İynemli Hakkında

Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken Yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete karakterini canlandırmaktadır....

devamı Patos reklamında da oynayan İynemli, başka bir reklam filminde İtalyan futbolcuyu canlandırırken Yönetmen Zeynep Günay Tan'ın dikkatini çekmiş, Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinin deneme çekimlerine çağrılmış ve deneme çekimlerinde başarılı olmuştur. Aras Bulut İynemli Öyle Bir Geçer Zaman ki dizisinde Mete karakterini canlandırmaktadır....

'İçerde' dizisi, dün akşam yayınlanan bölümüyle reyting sıralamasında zirveyi kaptırmadı. 'İçerde', ABC1 20+'da 11,84 izlenme oranı ve 25,33 izlenme payı, AB ' de 11,57 izlenme oranı ve 26,33 izlenme payı, Total ' de ise 9,78 izlenme oranı ve 22,38 izlenme payı ile rakiplerini geride bıraktı.'Mert', Coşkun'un evini bulup onu beklemeye başladı. Avukatın 'Leyla' ile birlikte 'patron'un yanına gittiği final sahnesinde ise avukat ' Her şey istediğiniz gibi Umut Bey ' dedi. Patronun 'Sarp' olduğunun anlaşıldığı anlar izleyenleri ekrana kilitledi.Ay Yapım imzalı 'İçerde ' nin başrollerinde Çağatay Ulusoy, Aras Bulut İynemli, Çetin Tekindor, Bensu Soral, Mustafa Uğurlu ve Rıza Kocaoğlu rol alıyor. Yönetmenliğini Uluç Bayraktar'ın yaptığı, senaryosunu Ertan Kurtulan ve Toprak Karaoğlu'nun kaleme aldığı dizi, yeni bölümü ile 19 Aralık Pazartesi günü saat 20.00'de Show TV'de yayınlanacak.