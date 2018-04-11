Hoca ve öğrencisinin cesedi bulundu Haberi

Edinilen bilgilere göre, Çardak köyünde çiftçiler tarafından boş bir arazide bir araç içerisinde iki kişinin cesediyle karşılaştı. Çiftçiler hemen jandarma ve sağlık ekiplerine bilgi vermesinin ardından olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekipleri ulaştı. 112 sağlık ekipleri tarafından yapılan inceleme sonrasın şahısların öldüğü tespit edilirken jandarma olay yeri inceleme ekipleri tarafından yaklaşık 1 saat boyunca inceleme yapıldı.
Araç içerisinde bulunan cesetlerin Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim görevlisi Doç. Dr. Sadettin Baştürk ve tarih bölümü yüksek lisans öğrencisi Kübra Nur Yılmaz ' a ait olduğu tespit edildi.
Evli ve 3 çocuk babası olan Doç. Dr. Sadettin Baştürk'ün eşinin de öğretmen olduğu öğrenildi. Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı.
Bekçiyakası mevkiinde cesetleri bulunan Hacıbektaş Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç.Dr. Sadettin Baştürk ve bilim uzmanlığı öğrencisi Kübra Nur Yılmaz'ın Nevşehir Devlet Hastanesi morgundaki cenazaleri üzerinde yapılan otopsi tamamlandı.
Nöbetçi Savcı ve jandarma gözetiminde yapılan otopsi raporunun birkaç saat içinde hazır olacağı belirtildi. Ateşli silah ile vuruldukları belirlenen Baştürk ile Kübra Nur Yılmaz'ın Çardak köyüne Baştürk'ün otomobille geldikleri, olayda kullanılan tabancanın da ona ait olduğu bildirildi.
GÖNÜL İLİŞKİSİ İDDİASI
Bu arada öğretim üyesi Doç.Dr. Sadettin Baştürk ve öğrencisi Kübra Nur Yılmaz arasında gönül ilişkisi olduğu, genç kızın nişanlanacağı için ayrılmak istemesi nedeniyle bu olayın meydana gelmiş olabileceği ileri sürüldü.
Yapılan incelemeler sonrasında cesetler morga kaldırılırken, olayla ilgili olarak işlem başlatıldı.
İDARİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Üniversiteden yapılan açıklamaya göre: ' Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi Rektörlüğünce yaşanan elim olay üzerine idari soruşturma başlatılmıştır. 11 Nisan 2018 tarihinde meydana gelen elim olay sonucu hayatını kaybeden üniversitemiz mensupları S.B. ve K.Y. ' nin vefatının ardından rektörlüğümüzce idari soruşturma başlatılmıştır. Kamuoyuna ifade etmek isteriz ki, üniversitemiz çağdaş ilkeler doğrultusunda, evrensel eğitim kurumu anlayışıyla hareket etmektedir. Kişisel ve münferit sayılabilecek bu elim hadiselerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif alandaki başarılarla söz ettiren üniversitemizin kurumsal kimliğine zarar vermemesi gerektiğini altını çizmek isteriz. Bu tür elim olayların bir daha yaşanmaması temennisiyle, vefat edenlerin aileleri başta olmak üzere, tüm üniversitemiz mensuplarına başsağlığı ve sabır dileriz. '