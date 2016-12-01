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1 Aralık 2016 Perşembe günü yayınlandı
Halk Tv'nin Halep yorumu: Katliam gibi temizlik

Halk Tv'nin Halep yorumu: Katliam gibi temizlik

Ayşenur Arslan'ın sunduğu programda binlerce sivilin bombardıman altında hayatını kaybettiği Halep konuşuldu.

Halepçe Katliamı Suriye Halk Tv Ayşenur Aslan Türkmen Meclisi 


Halk TV'de yayınlanan ' Ayşenur Arslan'la Medya Mahallesi ' isimli programda Halep ile ilgili ' Temizlik yapılıyor, Halep özgürleşiyor ' gibi ifadeler kullanıldı.

SİVİLLER KATLEDİLİYOR

Rejim kuşatmasında yaklaşık 300 bin sivilin bulunduğu doğu Halep'te İl Sağlık Müdürlüğünün verilerine göre, halk 96 gündür temel insani ihtiyaçlarını gideremiyor. Son iki hafta içinde kentin doğusundaki tüm hastaneler ve sağlık merkezleri rejim saldırılarıyla hizmet dışı kaldı.

14 GÜNDE 650 SİVİL HAYATINI KAYBETTİ

Kentte hizmet veren yalnızca 3 fırın bulunuyor. Bölgede okulların tümü kapalı. 14 gündür ölen sivil sayısı 650'ye çıkarken, yaklaşık 300 bin sivil, 30 kilometrekarelik bölgede sıkıştı.

Suriye Türkmen Meclisi'nin yaptığı açıklamaya göre ise Türkmen mahalleleri tamamen yıkıldı ve bu bölgelere Esad'la işbirliği halinde PKK unsurları giriyor.

HALK TV KATLİAMLARA ' TEMİZLİK ' DEDİ

Bütün bu gerçekler dünyanın gözleri önünde cereyan ederken Halk TV bu süreci ' Halep Özgürleşiyor ' diye tanımladı.

Yapılan katliamlar ise ' temizlik ' olarak nitelendi.
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