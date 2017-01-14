Esra Erol Beyaz'ı evlendirmek isterse... Video

Beyaz Show'a bu hafta; Cengiz Kurtoğlu, Sertab Erener, Rasim Öztekin, Ahmet Kural, Murat Cemcir, Esra Erol ve Bonetics konuk oldu.



Beyazıt Öztürk'ün ünlü sunucu Esra Erol'la kamera karşısına geçtiği klip izleyenleri kırıp geçirdi.





Beyazıt Öztürk Hakkında

Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. O zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi.Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Seramik-Heykel bölümünü kazandı. Aynı zamanda lisanlı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdür...

devamı Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. O zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi.Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Seramik-Heykel bölümünü kazandı. Aynı zamanda lisanlı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdür...