Esra Erol Beyaz'ı evlendirmek isterse... İzle

Beyazıt Öztürk Hakkında
Babasının polis olması nedeniyle, ilk ve orta öğrenimini Anadolu'nun farklı illerinde tamamladı. O zamanlar iki aşamalı olarak yapılan üniversite giriş sınavının ilk aşamasını geçip ikincisini kazanamayınca, resim yeteneğini değerlendirebileceği düşüncesiyle güzel sanatlara yöneldi.Eskişehir Anadolu Üniversitesi, Güzel Sanatlar Fakültesi'nin Seramik-Heykel bölümünü kazandı. Aynı zamanda lisanlı basketbolcu olan Öztürk, üniversite eğitimini sürdür...devamı
Rasim Öztekin Hakkında
1992 - 1995 yılları arasında televizyonlarda şov programları yaptı. 1994 yılında Gani Müjde ve Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı “2071’ de Türkiye” adlı müzikali sahneye koyup oynadı. Tiyatronun yanı sıra, sinema ve dizi filmlerde de rol alan Öztekin, TRT'ye program metin yazarlığı ve bir dönem Akşam gazetesinde köşe yazarlığı yaptığı gibi, kendi web sayfasında çeşitli konularda yazılar yazmaktadır. Ayrıca ufuk özkan la birlikte sıkı bir galatasaray tara...devamı