Eshpe Gebelik Okulu Açılıyor



“Normal doğumu şiddetle tavsiye ediyorum”



Annelerin bu süreci normal doğumla sonlandırması gerektiğine vurgu yapan Cömert, “Normal doğumun birçok artıları var. Hasta doğum yaptıktan sonra hemen ayağa kalkabiliyor, rahat hareket edebiliyor, bebeği ile daha çok ilgilenebiliyor ve daha rahat emzirebiliyor. Annenin çatısı uygunsa, doğum sırasında bebeğin kalp sesleri iyi gidiyorsa normal doğumu şiddetle tavsiye ediyorum. Ama bazı durumlar olabilir ki sezaryene gerek kalabilir. Mesela bebek terstir, doğum sırasında bebeğin kalp seslerinde ciddi düşüşler yaşanıyordur, annenin ciddi tansiyon problemi vardır veya şekere bağlı çocuk çok iridir. Bu tarz durumlarda sezaryeni önerdiğimiz hastalarımız oluyor. Ama tabii ki ilk önce normal doğum diyorum, tüm gebelerin normal doğumla doğurmasını istiyorum” diye konuştu.



“Ağrısız normal doğum mümkündür”



Cömert, normal doğumun korkularından sıyrılmak için anne adaylarının doktorlarıyla sürekli iletişim halinde olması gerektiğini kaydetti.



Anne adayını ilk önce rahatlatacak kişinin doktor olduğunu dile getiren Cömert, “Ağrısız normal doğum diye bir şey var. Belden küçük bir katedel yerleştirilerek hasta yürüyerek bile rahat rahat doğumu yapabiliyor. Yine ben altıncı aydan itibaren gebelere nefes terapisi öneriyorum. Düzgün nefes alıp vererek ağrıyı, ağrı eşiğini kontrol etmelerini öngörüyorum ve tüm gebelerimizle de böyle çalışıyoruz. Bir de pilates ve yoga egzersizleri var. Bunlarda ciddi anlamda doğumu rahatlatıp hastanın çok güzel bir doğum yapmasını sağlıyor. Yani tüm egzersizleri, hem nefesi, hem pilates ve yogayı düzenli olarak hastaya yirminci haftadan itibaren öneriyorum. Ağrısız normal doğum mümkündür, hem anesteziyle, hem nefesle, hem de egzersizle. Ama en önemlisi hekiminizle alacağınız ortak kararlarla ağrısız bir doğum gerçekleştirilebilir” şeklinde konuştu.



“Asıl hedeflediğimiz gebelerin bildiği tüm yanlışları düzeltmek”



Gebeleri, gebelik süreci ve sonrası hakkında bilgilendirmek için kollarını sıvayan KABİDER (Kadın Bilinçlendirme Derneği )'in Başkanı olduğunu belirten Cömert, “Bizim çok önemli bir projemiz var, “ESPHE Gebelik Okulu” projesi. Bu projenin de en önemli konuları aslında bu anlattıklarım. Ağrısız doğum nasıl oluyor, doğum sürecinde nasıl nefes alıp vermeliler, nasıl egzersizler yapmalılar? Bunlar ana sürecini oluşturuyor ama asıl hedeflediğimiz gebelerin bildiği tüm yanlışları düzeltmek. ' Tansiyonun yüksek' dedikleri zaman hasta ne anlıyor bunların da bilgisinin verileceği bir okul. Sordukları sorularla bize hem internet yoluyla ulaşacaklar, hem de birebir ulaşacaklar” ifadelerini kullandı.



“Normal doğum bir mucizedir”



Cömert, normal doğumu tüm anne adaylarına önerdiğini yineleyerek, “Herhangi bir sağlık sorunu yoksa hekimi ile konuştuktan sonra her kadın bu mucizevi sürece tanıklık edebilir. Bir kadın doğum doktoru olarak ağrısız, nefesle ve egzersizle olan doğum şekillerini muhakkak öneriyorum. Normal doğum bir mucizedir ve bu mucizeye de tanıklık etmek sizin hakkınız” dedi.

