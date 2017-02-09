Erhan Çelik sınır karakoluna gitti İzle



2 GÜN BOYUNCA ASKERİ PERSONELLE KALDILAR



Erhan Çelik ve beraberindeki ekip, ilk olarak askeri helikopter ile sınıra en yakın noktaya indirildi. Buradan anti mayın sistemli zırhlı araçlarla karakolun olduğu noktaya çıkarılan ekip, 2 gün boyunca burada kalarak, görev yapan askeri personelin her anına tanıklık etti.



KARAKOLA SALDIRDILAR



Sabaha karşı teröristlerin yerinin tespit edilmesi ile başlayan operasyonda, Havan silahı ile bulundukları yerde etkisiz hale getirilen 2 teröristin ardından bir terörist de uzun namlulu silahlarla ölü olarak ele geçirildi.

