Erhan Çelik sınır karakoluna gitti Haberi

TRT 1 Ana Haber ve Genelkurmay Başkanlığı'nın ortaklaşa planladığı özel bir program çerçevesinde Erhan Çelik ve haber ekibi, geçtiğimiz hafta sonu Türkiye'nin Irak sınırındaki son karakolu olan Kurt Dağı Üst Bölgesi'nde toplam 48 saat geçirdi.
Erhan Çelik ve beraberindeki ekip, ilk olarak askeri helikopter ile sınıra en yakın noktaya indirildi. Buradan anti mayın sistemli zırhlı araçlarla karakolun olduğu noktaya çıkarılan ekip, 2 gün boyunca burada kalarak, görev yapan askeri personelin her anına tanıklık etti. KARAKOLA SALDIRDILAR
Sabaha karşı teröristlerin yerinin tespit edilmesi ile başlayan operasyonda, Havan silahı ile bulundukları yerde etkisiz hale getirilen 2 teröristin ardından bir terörist de uzun namlulu silahlarla ölü olarak ele geçirildi.