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26 Aralık 2016 Pazartesi günü yayınlandı
Demet Akbağ kendi programında şakalandı

Demet Akbağ kendi programında şakalandı

Show Tv ekranlarında yayınlanan ekranların sevilen programı 'Demet Akbağ İle Çok Aramızda' programında bu kez Akbağ şakalandı.

Demet Akbağ Sermiyan Midyat Show Tv 


Oyuncu ve yönetmen Sermiyan Midyat ile bir şaka hazırlayan Demet Akbağ olacaklardan habersiz şakayı yönetmeye başladı.

Şakayı bitirmeye çalışan Akbağ, Midyat'ın fenalaştığı sanınca gözyaşlarına boğuldu.

Midyat ise şakayı sonuna kadar devam ettirdi. Hastaneye kaldırılmak üzere kucaklanan Midyat aniden Akbağ'ın karşısına çıkınca olanlar oldu.

Ünlü oyuncu sonu da Akbağ'a 'ünlüler aleminin öcünü aldım' dedi.



Demet Akbağ Hakkında
İstanbullu bir ailenin kızı olarak ceza reisi olan dedesinin görevi nedeniyle bulundukları Denizli'de 1959 yılında dünyaya geldi. Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Oktay İybar’dır. Çocukluk yıllarında ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı. İstanbul Kız Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini anne-babasının ayrılmasından sonra taşınmaları üzerine Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı. Liseden sonra 1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi;...
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Sermiyan Midyat Hakkında
1998 yılında sınavla girdiği Nöbetçi Tiyatro'da (Ortaoyuncular) Ferhan Şensoy, Derya Baykal, Rasim Öztekin ve Tuncel Kurtiz'den tiyatro eğitimi alan Sermiyan Midyat, 1993 yılından 1996 yılına kadar Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde akademik tiyatro eğitimi gördü. 1994 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Kimya Bölümünde üç yıl okuduktan sonra, ayrılarak İşletme Fakültesi'ne geçiş yaptı. Kadıköy Halk Eğitim Merkezi'nde oyuncu ...
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