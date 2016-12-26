Demet Akbağ kendi programında şakalandı

İstanbullu bir ailenin kızı olarak ceza reisi olan dedesinin görevi nedeniyle bulundukları Denizli'de 1959 yılında dünyaya geldi. Babası, gazeteci ve fotoğraf sanatçısı Oktay İybar’dır. Çocukluk yıllarında ailesi ile birlikte İstanbul’a taşındı. İstanbul Kız Lisesi’nde başladığı lise öğrenimini anne-babasının ayrılmasından sonra taşınmaları üzerine Erenköy Kız Lisesi’nde tamamladı. Liseden sonra 1982’de İstanbul Belediye Konservatuvarı'na girdi;...