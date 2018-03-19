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19 Mart 2018 Pazartesi günü yayınlandı
Çiftlik Bank insanları böyle kandırmış İzle
Milyonlarca lirayı toplayıp ortadan kaybolan Çiftlik Bank'ın kurucusu Mehmet Aydın Uruguay'a kaçtı.
Arkasında binlerce mağdur bırakan Çiftlik Bank'ın insanları nasıl bir yolla dolandırdığı canlı yayında uygulamalı gösterildi.
Atv'de 'Müge Anlı ile Tatlı Sert' programına konuk kolan Çiftlik Bank mağdurları uygulamaya bir kaç ay araştırdıktan sonra girdiklerini söyledi.
Müge Anlı dolansırıcılık sisteminin nasıl işlediğini canlı yayında uygulamalı anlattı...