Chloe'dan büyük gaf İzle

Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel programında ilginç anlar yaşandı. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe kulakllık takarak Ortaç'ın söylediği kelimeyi anlamaya çalıştığı anlarda öyle bir pot kırdı ki ekran başındakiler dona kaldı.
Serdar Ortaç, Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel programında kulaklıkla oynanan oyun sırasında eşine 'dede' kelimesini İngilizce olarak (grandfather) anlatmaya çalışınca olanlar oldu. Chloe, Serdar Ortaç'ın ağız hareketlerini yanlış anlayınca kameralar önünde küfür etti. Sansürlenmeden verilen anlar, ekran başındaki izleyicinin dikkatinden kaçmadı.