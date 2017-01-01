Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
1 Ocak 2017 Pazar günü yayınlandı
Chloe'dan büyük gaf İzle

Chloe'dan büyük gaf İzle

Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel programında ilginç anlar yaşandı. Serdar Ortaç'ın eşi Chloe kulakllık takarak Ortaç'ın söylediği kelimeyi anlamaya çalıştığı anlarda öyle bir pot kırdı ki ekran başındakiler dona kaldı.

Yılbaşı Ben Bilmem Eşim Bilir Serdar Ortaç 


Serdar Ortaç, Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel programında kulaklıkla oynanan oyun sırasında eşine 'dede' kelimesini İngilizce olarak (grandfather) anlatmaya çalışınca olanlar oldu. Chloe, Serdar Ortaç'ın ağız hareketlerini yanlış anlayınca kameralar önünde küfür etti. Sansürlenmeden verilen anlar, ekran başındaki izleyicinin dikkatinden kaçmadı.
İlgili Foto Galeriler
Hindi Pazarında Vahşet KameradaHindi Pazarında Vahşet Kamerada
Serdar Ortaç'a büyük şokSerdar Ortaç'a büyük şok
Nostaljik Yılbaşı HediyeleriNostaljik Yılbaşı Hediyeleri
Serdar Ortaç Damatlıkla Poz VerdiSerdar Ortaç Damatlıkla Poz Verdi
Komik ve Sevimli HayvanlarKomik ve Sevimli Hayvanlar
2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste2014 Milli Piyango Yılbaşı Çekiliş Sonuçları Sıralı Tam Liste
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı