Chloe'dan büyük gaf İzle



Serdar Ortaç, Ben Bilmem Eşim Bilir Yılbaşı Özel programında kulaklıkla oynanan oyun sırasında eşine 'dede' kelimesini İngilizce olarak (grandfather) anlatmaya çalışınca olanlar oldu. Chloe, Serdar Ortaç'ın ağız hareketlerini yanlış anlayınca kameralar önünde küfür etti. Sansürlenmeden verilen anlar, ekran başındaki izleyicinin dikkatinden kaçmadı.

