Canlı yayında şok tehdit! 'Beyaz Tv'yi basarız alayını asarız'



Beyaz TV ekranlarında hafta içi her sabah gündemi yorumlayan Söylemezsem Olmaz programının bugünkü bölümünde ilginç anlar yaşandı.



FETÖ'cü Alparslan Kuytul'un 15 Temmuz darbe gecesinde yapmış olduğu canlı yayını yorumlayan Söylemezsem Olmaz ekibine sosyal medya üzerinden kan donduran bir tehdit mesajı geldi.



Bircan İpek'e 'ALPEREN MİLİTAN' isimli kullanıcıdan gelen mesajda ''Alparslan Kuytul emretsin Beyaz TV'yi basalım alayını asalım'' ifadelerini kullandı.



Bircan İpek, 'Bu tehditleri size mahkemede ödeteceğiz' diyerek cevap verdi.

