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22 Ağustos 2017 Salı günü yayınlandı
Canlı yayında gelen ses Didem Arslan'ı kızdırdı

Canlı yayında gelen ses Didem Arslan'ı kızdırdı

Habertürk'te ekrana gelen ' Türkiye'nin Nabzı ' programında, canlı yayın sırasında ilginç anlar yaşandı.

Didem Arslan Türkiye Habertürk 


' LÜTFEN DİKKAT EDELİM ' DİYEREK UYARDI

Konuklar tartıştıkları sırada, yayında yabancı bir ses duyuldu. Sesin ne olduğunu anlamaya çalışan konuklar şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakıştı. Duruma anında el atan programın koordinatörü Didem Arslan ' Bu arada bir ses girdi galiba. Bir telefon açık. Dikkat edelim lütfen. ' diyerek konukları uyardı.

' SİRİ ' Yİ AÇIK UNUTMUŞLAR

Kısa süre içerisinde sesin Iphone'un konuşan uygulaması ' Siri ' den geldiği anlaşıldı. Konuklardan birisi ' Siri ' yi açık unutunca, akıllı uygulama ortamdaki seslere göre tepki verdi. ' Siri ' nin sözleri tam olarak anlaşılmasa da, cümlenin sonunda Siri'nin de konuşulanları anlamayarak ' anlaşılmadı ' dediği duyuldu.
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