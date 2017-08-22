Canlı yayında gelen ses Didem Arslan'ı kızdırdı



' LÜTFEN DİKKAT EDELİM ' DİYEREK UYARDI



Konuklar tartıştıkları sırada, yayında yabancı bir ses duyuldu. Sesin ne olduğunu anlamaya çalışan konuklar şaşkınlık içerisinde birbirlerine bakıştı. Duruma anında el atan programın koordinatörü Didem Arslan ' Bu arada bir ses girdi galiba. Bir telefon açık. Dikkat edelim lütfen. ' diyerek konukları uyardı.



' SİRİ ' Yİ AÇIK UNUTMUŞLAR



Kısa süre içerisinde sesin Iphone'un konuşan uygulaması ' Siri ' den geldiği anlaşıldı. Konuklardan birisi ' Siri ' yi açık unutunca, akıllı uygulama ortamdaki seslere göre tepki verdi. ' Siri ' nin sözleri tam olarak anlaşılmasa da, cümlenin sonunda Siri'nin de konuşulanları anlamayarak ' anlaşılmadı ' dediği duyuldu.

