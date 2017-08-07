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07 Ağustos 2017 Pazartesi günü yayınlandı
Cani adam, zavallı köpeği kasten ezdi ve kaçtı

Cani adam, zavallı köpeği kasten ezdi ve kaçtı

Antalya'da köpekleri bilerek ezen o sürücü yakalandı! Antalya'da bir köpeği ezerek kaçan aracın sürücüsü yakalandı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınan E.K adlı şahıs hakkında ilgili kanuna göre işlem yapıldı.

Beyaz Gazete Ömür Varol'la Beyaz Gazete 


Olay 17 Temmuz'da meydana gelmiş, olayın görüntüleri de yayımalanmıştı. Görüntülerde, hafif ticari araçla seyreden sürücü, aniden aracını yolun sağ tarafından bekleyen bir köpeğin üstüne sürüyor. Bu köpek kaçarak ezilmekten kurtulurken, diğer bir köpek aracın peşinde koşmaya başlıyor. Bunu fark eden sürücü, sola manevra yapmak yerine aracı köpeğin üzerine sürmeye devam ediyor. Başı aracın sağ ön tekerinin altında kalarak ezilen köpek ölürken sürücü hızla kaçıyor.

GÖRÜNTÜLERE RAĞMEN ' HERHANGİ BİR KASTIM YOKTUR ' DEDİ

Köpeklerin üzerine aracını süren şahıs ifadesinde 'Köpekler aracıma koşarak havladılar. Köpeklerden birinin ayağını ayağını ezdiğimi sandım. Sonrasında köpekler oraya toplandığı için dönüp bakamadım. Herhangi bir kastım yoktur' dedi.
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