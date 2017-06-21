Bülent Ersoy'u yılan soktu



Çekimler sırasında dinlenmek için yeşil alan tercih eden Türk Sanat Müziği ' nin Diva ' sı Bülent Ersoy çığlık atarak yardım istemesi üzerine çalışanlar yanına koştu.



Yardıma koşan set çalışanları yılanı yakalayarak, öldürdüler ve Ersoy'u hastaneye kaldırdılar.



