Güncel Videolar
«geri
1
ileri»
Genişlet
Işıklar
Sitene Ekle
21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Bülent Ersoy'u yılan soktu
Show TV ekranlarında yayınlan ve Hindistan'da çekimleri yapılan “Dünya Güzellerim” isimli realty show programında Türk Sanat Müziği ' nin Diva ' sı Bülent Ersoy ' u yılan soktu.
Çekimler sırasında dinlenmek için yeşil alan tercih eden Türk Sanat Müziği ' nin Diva ' sı Bülent Ersoy çığlık atarak yardım istemesi üzerine çalışanlar yanına koştu.
Yardıma koşan set çalışanları yılanı yakalayarak, öldürdüler ve Ersoy'u hastaneye kaldırdılar.