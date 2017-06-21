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21 Haziran 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Bülent Ersoy'u yılan soktu

Bülent Ersoy'u yılan soktu

Show TV ekranlarında yayınlan ve Hindistan'da çekimleri yapılan “Dünya Güzellerim” isimli realty show programında Türk Sanat Müziği ' nin Diva ' sı Bülent Ersoy ' u yılan soktu.

Hindistan Bülent Ersoy Sanat Müziği 


Çekimler sırasında dinlenmek için yeşil alan tercih eden Türk Sanat Müziği ' nin Diva ' sı Bülent Ersoy çığlık atarak yardım istemesi üzerine çalışanlar yanına koştu.

Yardıma koşan set çalışanları yılanı yakalayarak, öldürdüler ve Ersoy'u hastaneye kaldırdılar.

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