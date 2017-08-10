Asıl rahatsız eden ''Hoşaf'' mı ''Türban'' mı?

TRT Haber ' de yayımlanan, “Bi Fikrin Mi Var” adlı programda ' Organik Hoşaf ' adlı projenin Alzheimer hastaları için geliştirilen ' Alzheimer çipi ' adlı projeyi eleyerek finale kaldığı yönünde sosyal medyada iddia edilmiş, program sosyal medyada eleştirilmişti.
“Bi Fikrin Mi Var” adlı yarışmasında finale kalan ' organik hoşaf ' projesinin sahibi Kübra Ağca Beyaz Tv'de Ömür Varol'un sunumuyla ekrana gelen Beyaz Gazete programında konuştu. Yalan haber sonrası sosyal medya hesaplarından bir çok hakarete uğradığını söyleyen Kübra Ağca ' Birgün gazetesine bir dava açacağım zaten. Ben alzheimer çipini geçip birinci olmadım. Haber yalan. Uğur Dündar keşke araştırıp yazsaydı ama araştırmadan yazmış yazısını. ' dedi.
Soner Yalçın'a destek yazısı nedeniyle teşekkür eden Ağca ' Türbanlı olduğum için bir kesim ayağa kalktı. Ülkemizde bu tür tartışmalar yaşanıyor ama ben bunları kafama takmıyorum. ' dedi.