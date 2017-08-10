Asıl rahatsız eden ''Hoşaf'' mı ''Türban'' mı?



“Bi Fikrin Mi Var” adlı yarışmasında finale kalan ' organik hoşaf ' projesinin sahibi Kübra Ağca Beyaz Tv'de Ömür Varol'un sunumuyla ekrana gelen Beyaz Gazete programında konuştu.

Yalan haber sonrası sosyal medya hesaplarından bir çok hakarete uğradığını söyleyen Kübra Ağca ' Birgün gazetesine bir dava açacağım zaten. Ben alzheimer çipini geçip birinci olmadım. Haber yalan. Uğur Dündar keşke araştırıp yazsaydı ama araştırmadan yazmış yazısını. ' dedi.



Soner Yalçın'a destek yazısı nedeniyle teşekkür eden Ağca ' Türbanlı olduğum için bir kesim ayağa kalktı. Ülkemizde bu tür tartışmalar yaşanıyor ama ben bunları kafama takmıyorum. ' dedi.



