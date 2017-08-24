Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Ağustos 2017 Perşembe günü yayınlandı
Amca-yeğen arasındaki iğrenç ilişkide FETÖ parmağı

Amca-yeğen arasındaki iğrenç ilişkide FETÖ parmağı

Murat Başoğlu ile öz yeğeni Burcu Başoğlu'nun ilişkisinde FETÖ parmağı olduğu ortaya çıktı.

Murat Başoğlu Türkiye Futbol Federasyonu Türkiye Ayhan Bermek 


Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'in bu büyük rezilliğe tepkisiz kalması nedeninin FETÖ olacağı iddia edildi.

FETÖ'CÜ KAYINPEDER KAÇTI

Hande Bermek'in babası Murat başoğlu'nun kayınpederi Ayhan Bermek'in azılı bir FETÖ'cü olduğu 15 Temmuz'dan sonra parası ve mal varlığını damadı Murat Başoğlu'nun üzerine geçirip Türkiye'den kaçtığı belirlendi.

FETHULLAH GÜLEN'E METİYELER DİZMİŞ

Bir zamanlar Türkiye Futbol Federasyonu'nda da üst düzey görevler alan firari kayındeper Ayhan Bermek'in FETÖ'ye metiyeler dizdiği görüntüler ortaya çıktı.

Savcılar öz yeğeni ile ensest ilişki yaşayan FETÖ'cü işadamının damadı ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun banka hesaplarını ve mal varlığını incelemeye alacak mı? merak konusu.

İlgili Foto Galeriler
Eşcinsel Hakem Davasında TFF Tazminata Mahkum EdildiEşcinsel Hakem Davasında TFF Tazminata Mahkum Edildi
2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...2 tonluk dev kurbanlık Erdoğan'a...
Futbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferiFutbolcu transfer eder gibi hayat kadını transferi
Körfezde Türk RüzgarıKörfezde Türk Rüzgarı
Konya Kartal'ı devirdi caps'ler patladı!Konya Kartal'ı devirdi caps'ler patladı!
Türkiye - Azerbaycan Ortak TatbikatıTürkiye - Azerbaycan Ortak Tatbikatı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı