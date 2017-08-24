Amca-yeğen arasındaki iğrenç ilişkide FETÖ parmağı



Murat Başoğlu'nun eşi Hande Bermek'in bu büyük rezilliğe tepkisiz kalması nedeninin FETÖ olacağı iddia edildi.



FETÖ'CÜ KAYINPEDER KAÇTI



Hande Bermek'in babası Murat başoğlu'nun kayınpederi Ayhan Bermek'in azılı bir FETÖ'cü olduğu 15 Temmuz'dan sonra parası ve mal varlığını damadı Murat Başoğlu'nun üzerine geçirip Türkiye'den kaçtığı belirlendi.



FETHULLAH GÜLEN'E METİYELER DİZMİŞ



Bir zamanlar Türkiye Futbol Federasyonu'nda da üst düzey görevler alan firari kayındeper Ayhan Bermek'in FETÖ'ye metiyeler dizdiği görüntüler ortaya çıktı.



Savcılar öz yeğeni ile ensest ilişki yaşayan FETÖ'cü işadamının damadı ünlü sunucu Murat Başoğlu'nun banka hesaplarını ve mal varlığını incelemeye alacak mı? merak konusu.



