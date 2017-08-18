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18 Ağustos 2017 Cuma günü yayınlandı
Alperen'in babasından yürek yakan sözler...

Alperen'in babasından yürek yakan sözler...

İzmir'in Çiğli İlçesi'nde, kreşe giden 3 yaşındaki Alperen Şahin, uyuduğu okul servisinde unutulunca havasızlıktan yaşamını yitirmişti.


Acılı baba Serkan Şahin canlı yayında Beyaz TV'ye konuştu...

Alperen'in ölümünde yaşanan ihmalin kendilerini yıktığını söyleyen baba Serkan Şahin, 'Bu konuda benim dahi ihmalim varsa beni dahi yargılamazlarsa benim bu vatana bir hayrım dokunduysa haram olsun. Beni de yargılasınlar ben de cezamı çekeyim' şeklinde konuştu.

DÜN GECE MEZARINA YATTIM

Dün gece Alperen'in mezarına yattığını söyleyen Serkan Şahin 'Üstümün başımın toprağıyla geldim o toprağı yaladım. 3 yaşındaki Alperen'imi kaybettim ona mı yanayım, çok büyük ihmaller var ona mı yanayım? Şimdi bir de serbest bırakılmaları duyduktan sonra... ben devletimin kanatları altına sığınıyorum... ifadelerini kullandı.

OĞLUM ALPEREN'İ HASTANEDE BİLİYOR

İlaç desteğiyle ayakta durduklarını söyleyen Serkan Şahin '8 yaşındaki küçük oğlum geçenlerde 'baba hastaneye gidelim ben Alperen'i çok özledim' dedi donduk kaldık. Hala Alperen'i hastanede biliyor' şeklinde konuştu.


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