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8 Şubat 2017 Çarşamba günü yayınlandı
Alparslan Kuytul neden ‘’Erdoğan’ın kalemi kırıldı, işi bitirilecek!’’ demişti?

Alparslan Kuytul neden ‘’Erdoğan’ın kalemi kırıldı, işi bitirilecek!’’ demişti?

Ömür Varol Söylemezsem Olmaz Nihat Doğan Bircan İpek 




-Video-
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