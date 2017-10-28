Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
28 Ekim 2017 Cumartesi günü yayınlandı
Acun Beyaz'ı çok fena bozdu (Beyaz Show)

Acun Beyaz'ı çok fena bozdu (Beyaz Show)

Beyaz Show'un yeni sezon ilk bölümüne ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, sevilen şarkıcı Simge Sağın, ' İlk Öpücük ' filminin başrol oyuncuları Murat Yıldırım ve Özge Gürel konuk olurken programa 'Beyaz'la Göz Göze' skeci damga vurdu.

Acun Ilıcalı Murat Yıldırım Özge Gürel Beyaz Show 


' Beyaz ' la Göz Göze ' skecine konuk olan Acun Ilıcalı'nın Beyaz'ın sorularına verdiği komik cevaplar ekran başındaki herkesi gülmekten kırdı geçirdi.
Acun Ilıcalı Hakkında
Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul...
devamı
Murat Yıldırım Hakkında
Tiyatro ve Müziğe ilgi duyan Yıldırım okulda tiyatro bölümüne girerek oyunculuğa adım attı.3 Yıl amatör olarak tiyatro yapan oyuncu, tiyatro bölümündeki arkadaşları vasıtasıyla televizyon’a adım attı. İlk kez “Ayrılsakda Beraberiz” dizisinde oynayan oyuncu 4 sene sonra Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve 11 bölüm yayınlanan “Ölümsüz Aşk” dizisinde Sedat karakterin oynadı. Oynadığı Dizi ve Sinema Filmleri 2012 Suskunlar :Ecevit 2009- Aşk ve Ceza : Savaş...
devamı
İlgili Foto Galeriler
Acun Ilıcalı-Şeyma Subaşının Düğününden KarelerAcun Ilıcalı-Şeyma Subaşının Düğününden Kareler
Acun Ilıcalı İle Şeyma Subaşı EvlendiAcun Ilıcalı İle Şeyma Subaşı Evlendi
1 milyonluk 11 final sorusu1 milyonluk 11 final sorusu
İşte Yılmaz Morgül'ün yeni işiİşte Yılmaz Morgül'ün yeni işi
Survivor'dan AVM'ye...Survivor'dan AVM'ye...
Acun İlk Firesini Verdi.. Yayından Kaldırıldı!Acun İlk Firesini Verdi.. Yayından Kaldırıldı!
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı