Acun Beyaz'ı çok fena bozdu (Beyaz Show)

Acun Ilıcalı Hakkında
Erzurum, Ilıca ilçesi doğumlu Ergün ve İlknur Ilıcalı'nın ikinci çocuğu olan Acun, 29 Mayıs 1969'da Edirne'de dünyaya geldi. Ömer Cenker Ilıcalı adında bir abisi vardır. Babası müteahitti annesi de üniversite eğitimi almış bir müdürdü. 5 yaşında başladığı ilk ve orta öğrenimini Edirne İstiklâl İlköğretim Okulu'nda tamamladı. Lise eğitimine İstanbul'da Kadıköy Maarif Koleji'nde başlayan Acun, Kadıköy Anadolu Lisesi'ni bitirdikten sonra, İstanbul...devamı
Murat Yıldırım Hakkında
Tiyatro ve Müziğe ilgi duyan Yıldırım okulda tiyatro bölümüne girerek oyunculuğa adım attı.3 Yıl amatör olarak tiyatro yapan oyuncu, tiyatro bölümündeki arkadaşları vasıtasıyla televizyon’a adım attı. İlk kez “Ayrılsakda Beraberiz” dizisinde oynayan oyuncu 4 sene sonra Yılmaz Erdoğan’ın yazdığı ve 11 bölüm yayınlanan “Ölümsüz Aşk” dizisinde Sedat karakterin oynadı. Oynadığı Dizi ve Sinema Filmleri 2012 Suskunlar :Ecevit 2009- Aşk ve Ceza : Savaş...devamı