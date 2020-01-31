Yerli müşteri analizi sistemi Amerika'ya uzanıyor

-Röportaj

-Genel ve detay



( İSTANBUL )- Mağaza içindeki müşterinin analitiğini çıkaran yerli teknoloji Avrupa'dan sonra Amerika'da da kullanılacak İSTANBUL



- Nesnelerin interneti teknolojisi kullanılarak yerli kaynaklarla geliştirilen müşteri analiz teknolojisi Avrupa'dan sonra Kuzey Amerika'da kullanılmaya başlayacak. Türkiye'de bazı firma ve şirketler tarafından da kullanılan teknoloji, müşteri analizi yapıp istatistiki bilgiler sunuyor. Günümüz teknoloji çağında birçok firma, teknolojiyi kullanarak karlılığını artırmak, etkili reklam çalışmaları yapmak için birçok yöntem kullanıyor. Nesnelerin interneti teknolojisiyle yerli imkanlarla geliştirilen BonCam, bu yöntemlerden bir tanesi. Özellikle perakende sektöründe etkili olan bu yöntem hakkında söz konusu teknolojinin sahibi Idea Field Yönetim Kurulu Üyesi Onur Işık bilgiler verdi. Işık, geliştirdikleri ürün ile mağaza içindeki müşteri ve personelin analitiğini çıkarttıklarını ve böylece firmanın karını daha çok artıracak ve reklamlarını yapacak bir raporlama sunduklarını söyledi.



Amsterdam'dan sonra Toronto'ya Birçok büyük firma ile çalıştıklarını belirten Işık, aynı zamanda devlet ile Milli Saraylar'da çalıştıklarını bildirdi. Ayrıca Işık, yakın dönemde Hollanda'nın Amsterdam kentinden sonra Kanada'nın Toronto şehrinde de bir ofis hizmete alacaklarını vurguladı. Işık, Avrupa'dan sonra Kuzey Amerika'ya da açılmış olacaklarını ve büyük firmalarla anlaşma sağlayacaklarını dile getirdi. Müşteriler kameralarla izlenerek; analiz ediliyor Sistemin avantajına değinen Onur Işık, ''IoT (nesnelerin interneti) denilen teknolojinin yazılım ve donanım tarafını geliştiriyoruz. Bu ürün, daha çok perakende sektöründe mağaza içine konumlandırılarak müşteri ve personelin analitiğini çıkarıyor. Perakende sektörünün yöneticileri ve çalışanlarıyla paylaşıp onların karını daha çok arttıracak ve reklamlarını yapacak bir raporlama sunuyoruz'' dedi.

''Sosyal medyaların bize yaptığı pazarlama teknolojisinin fiziksel halini yapıyoruz'' Sistemin nasıl çalıştığını açıklayan Işık, ''Örneğin ürünü bir mağazaya konumlandırdığımızda; mağazanın önünden kaç kişi geçiyor. İçeriye giren kişinin profili; yaş aralığında, kadın- erkek, elinde poşet var ya da yok, bebek arabasıyla ya da bebek arabası olmadan girdi, eşiyle ya da yalnız girdi, giydiği tekstil ürünün logosu varsa markası gibi verileri konumlandırıyoruz. Artık bu verileri alıp mağazanın içinde o kişinin analizleri çıkarmaya çalışıyoruz. Bunu yaparken 'Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na takılmıyoruz. Çünkü bir mobil uygulamayla ya da ıslak imza ile izin almadığımız için kişinin kendi verilerine ulaşamıyoruz. Ama bir mobil operatör ile anlaşmamız var. Mağazaya giren kişi, o mobil uygulamayı yüklediyse ve o operatörün abonesiyse kendi rızasıyla verile ulaşmış oluyoruz. Bu andan sonda hangi reyonda ne kadar duruyor, sırasıyla hangi reyonlara gidiyor, x mağazasından y mağazasına gidip benzer reyonlara gidiyor gibi ayak izleri dediğimiz analizleri çıkartıp mağaza ve sektördeki müşterilerle paylaşıyoruz. Sosyal medyaların bize yaptığı pazarlama teknolojisinin fiziksel halini yapıyoruz'' ifadelerini kullandı. ''2 kıtada olacağız'' Teknolojini yerli olduğunu bildiren Işık, ''Bu, oldukça popüler olacağını düşündüğümüz bir trend. Türk markası olarak bunu gerçekleştirmeye başladık. Yüzde 100 yerli ve milli bir teknolojidir. İstanbul merkezli olarak tamamen kendimiz geliştiriyoruz. Yaklaşık 2 sene önce Hollanda'ya açıldık. Mart ayında Toronto'ya açılım gerçekleştireceğiz. Böylece 2 kıtada olmuş olacağız'' dedi.

''Devletimizle beraber Milli Saraylar'da bu ürünü konumlandırdık'' Ürün daha çok perakende tarafında kullandıklarını vurgulayan Işık, ''Ciddi müşteri sayımız var. Otelcilik, sinema sektörü, market, otomotiv yani daha çok zincirlerin olduğu sektörlerde halihazırda varız. Mağaza ve şube segmentinde oldukça yaygın olarak kullanılabilecek bir ürün. Bankacılık, dünya devi otomotivde Türkiye ayağında varız. Son olarak devletimizle beraber Milli Saraylar'da bu ürünü konumlandırdık'' diye konuştu.





loading...